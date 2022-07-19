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Питерец.ру » События в мире » Экстремальная жара иссушает часть Европы

Экстремальная жара иссушает часть Европы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Экстремальная жара иссушает часть Европы, а в Великобритании наблюдается третий самый жаркий день за всю историю наблюдений

Экстремальная жара охватила часть Западной Европы: лесные пожары бушуют во Франции и Испании, усиливающаяся засуха в Португалии и третий самый жаркий день за всю историю наблюдений в Великобритании в понедельник.
Пожар распространился на 27 000 акров в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, вынудив 32 000 человек эвакуироваться, сообщила местная префектура в понедельник вечером.
По данным французской национальной метеорологической службы Météo France, в соседнем городе Казо в понедельник было зафиксировано 42,4 градуса по Цельсию (108,3 градуса по Фаренгейту), что является самым жарким показателем с момента открытия его метеостанции более 100 лет назад в 1921 году.

Крупные города на западе Франции, такие как Нант и Брест, также установили новые тепловые рекорды.

В Финистере, на атлантическом побережье страны, о пожарах впервые сообщили в понедельник днем; менее чем через восемь часов пламя уничтожило более 700 акров земли, что вызвало эвакуацию нескольких деревень.
В Испании в воскресенье лесные пожары охватили центральный регион Кастилии и Леона, а также северный регион Галисии, сообщает Reuters. Пожар также вынудил государственную железнодорожную компанию приостановить движение между Мадридом и Галисией.
В этом году из-за пожаров в Испании было уничтожено более 70 000 гектаров земли, заявил в понедельник премьер-министр Испании Педро Санчес. «Семьдесят тысяч гектаров, чтобы дать вам представление, почти вдвое больше, чем в среднем за последнее десятилетие», — сказал он.

Институт здоровья Карлоса III в понедельник оценил совокупное количество смертей, связанных с аномальной жарой, в стране в более чем 510 человек, основываясь на статистических расчетах избыточных смертей.
Сотни людей также погибли в соседней Португалии, где знойная температура усугубляет сильную засуху.
В субботу министерство здравоохранения Португалии сообщило, что за предыдущие семь дней скончались 659 человек, в основном пожилого возраста, сообщает Reuters.
Пожилая пара также погибла в понедельник после того, как их автомобиль перевернулся, когда они спасались от лесных пожаров на севере Португалии, сообщила государственная телекомпания страны RTP.
В общей сложности считается, что более 1100 человек погибли из-за продолжающейся жары в южной Европе.

Источник: CNN
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