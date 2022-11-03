На дорогах Петербурга появятся более 900 знаков «Дети»

До конца ноября на улицах Петербурга вблизи школ, детских садов и других социальных учреждений появятся 922 знака, предупреждающих водителей о возможном появлении на дорогах детей. Цветные изображения, дублирующие дорожные знаки 1.23 «Дети», нанесут на асфальт более чем по 300 адресам.

Этот вид разметки появился в Петербурге с 2010 года. Сегодня это одно из действенных технических средств организации дорожного движения.

«Освещение, искусственные неровности, светофоры, дорожная разметка, такая как знак «Дети» около детских и социальных учреждений – это залог безопасности маленьких петербуржцев. Всё в комплексе это дисциплинирует водителей и концентрирует их внимание в местах возможного появления детей», - сказал губернатор Александр Беглов.

Работы по нанесению знаков пройдут во всех районах города в рамках Адресной программы по нанесению дорожной разметки с применением цветных штучных форм.

Знаки наносятся через 20 метров от установленного дорожного знака 1.23 «Дети». Для нанесения штучной формы на асфальт знак из термопластика нагревается до кипения. При этом он вплавляется в битумное покрытие, что обеспечивает повышенную износостойкость.

Всего сегодня в Петербурге на улично-дорожной сети нанесено порядка 850 штучных форм «Дети».