Депутаты предлагают расширить льготы для людей с ограниченными возможностями

На рассмотрение Законодательного Собрания внесен законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге». Депутаты петербургского парламента Всеволод Беликов, Андрей Горшечников и Александр Ржаненков предлагают ввести новые меры поддержки для отдельных категорий людей с ограниченными возможностями. Петербуржцы, которые получили инвалидность уже после окончания колледжа или вуза, должны приобрести право на второе бесплатное среднее профессиональное или высшее образование.– В Петербурге живут более полумиллиона людей с ограничениями по здоровью. Планируем в новом парламентском сезоне рассмотреть вопрос о расширении для них льгот. Петербуржцы, которые получили инвалидность после окончания колледжа или вуза, должны иметь право на второе среднее профессиональное или высшее образование. Бесплатное. Далеко не все, кто попал в такую ситуацию, могут продолжать работу по специальности. Город должен позаботиться о них, предоставить возможности для переобучения, – прокомментировал депутатскую инициативу в своем телеграмм-канале спикер петербургского парламента Александр Бельский.