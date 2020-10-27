ента новостей

15:51
В минувшие выходные Россельхознадзор проконтролировал ввоз 19,5 тыс. тонн продукции
15:48
Для петербуржцев проводят экскурсии по иммерсивному пространству, посвященному истории Великой Отечественной войны
15:44
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели противоаварийные учения в Московском районе
15:42
Исторический парк продлит выставку «живых» полотен
13:33
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии
12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
11:07
Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки Ладожского моста
11:00
В Петербурге реставрируют Дачу Головина
10:43
В Петербурге слесарь по авторемонту подозревают в угоне иномарки
10:36
Телеканал «Мама» и «Триколор» запускают масштабную федеральную акцию «Узнай, какая ты мама»
10:29
Кому выгодна льготная ипотека
09:51
Профилактика коронавируса
19:07
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО принимают участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение
16:35
В Петербурге завершилась образовательная программа «Горизонты возможностей»
16:32
У Лахта центра построят пассажирскую железнодорожную платформу
13:40
В гости к пожарным!
13:33
Международный выставочный проект «Зеркала и зазеркалье»
13:29
В Петербурге выбрали победителей четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»
11:02
В Петербурге расркыто мошенничество с автостраховками
10:51
В Петербурге задержали курьера, ограбившего водителя такси
10:34
«Марши наших побед» прозвучат в парке «Россия – моя история»
10:31
На путепроводе КАД в районе Мурино на две недели перекроют две полосы движения
08:14
Вишневский о пенсиях
07:42
Беглов на «удаленке»
17:47
Возвращение к истокам: ретроспектива культовых спектаклей МДТ
10:19
Актуальность прививок
09:40
Деньги на жилье молодых семей
21:28
В Ленобласти в общевойсковую армию ЗВО прибыло молодое пополнение военнослужащих
14:22
В Петербурге депутаты инициируют единовременные выплаты для детей от 16 до 18 лет
14:05
В Петербурге на рынке полиция провела профилактический рейд
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки Ладожского моста

Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки Ладожского моста

0
66
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» полностью перекроют на два часа из-за разводки Ладожского моста

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 29 октября 2020 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В связи с проведением регламентных работ в период с 00:00 до 02:00 будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

«Работы будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-05-2020, 17:38
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
24-04-2020, 12:58
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
5-07-2018, 15:21
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
7-10-2020, 11:09
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
26-05-2020, 15:41
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
15-06-2020, 15:02
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
339
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
368
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
557
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх