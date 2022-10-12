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Питерец.ру » Общество » Беглов рапортует о низком уровне безработицы на фоне пустых бизнес-центров и пустующих площадей — СМИ

Беглов рапортует о низком уровне безработицы на фоне пустых бизнес-центров и пустующих площадей — СМИ

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Беглов рапортует о низком уровне безработицы на фоне пустых бизнес-центров и пустующих площадей — СМИ

Заявление губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что в городе якобы один из самых низких показателей безработицы не соответствует действительности, потому что количество людей без постоянной работы кардинально возросло. Об этом пишут СМИ.

В своем поздравлении по случаю Дня кадрового работника Беглов традиционно сделал ряд громких заявлений. В частности, он заявил о том, что кадровые службы делают все возможное, чтобы обеспечить горожан новыми рабочими местами. Именно поэтому в Петербурге якобы низкий уровень безработицы.

Но эти слова наглядно опровергают прогнозы СМИ о рекордном росте безработицы к концу 2022 года. Количество горожан без постоянной занятости может достигнуть 65 тысяч человек. При этом по состоянию на 24 августа 2022 года в службе занятости числились всего 17 тысяч 183 человека.

Вопреки позитивным заявлениям Беглова, Петербург столкнется с массовой безработицей. На фоне показных слов и «нужной» статистики, ситуация с трудоустройством ухудшается. К тому же, город на Неве перестал привлекать отечественный бизнес. На текущий момент в городе простаивают 18 бизнес-центров, а количество помещений с пустующими площадями достигло 50%. По мнению экспертов, это беспрецедентная ситуация.

Ранее сообщалось, что Петербург признан лидером по количеству безработных граждан. Так, наибольший прирост численности безработных граждан в 2020 году увеличился более, чем в два раза. При этом жители города и эксперты критиковали Беглова за пафосные речи, не имеющие ничего общего с реальной действительностью.

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