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Питерец.ру » Общество » «Фонд Доноров» выпустил фирменный гематоген

«Фонд Доноров» выпустил фирменный гематоген

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фонд Доноров
Петербургский общественный проект «Фонд Доноров» выпустил фирменный гематоген

Первый благотворительный гематоген получил название «Здоров, как донор». Продукт будет бесплатно распространяться в партнерских отделениях переливания крови, на акциях и мероприятиях «Фонда Доноров». Так первыми оценить вкус и качество батончика уже смогли посетители музыкального фестиваля «Ленинградские мосты».

В ближайшем будущем благотворительный гематоген появится и в розничной продаже - на прилавках аптек, магазинов и заправочных станций. Часть средств от продажи батончиков будет направлена в пользу Фонда «Страна помогает». В дальнейшем средства пойдут на развитие регистра потенциальных доноров костного мозга, организацию тематических событий, закупку оборудования и расходных материалов для медицинских учреждений, проведение исследований.

«Этот важный шаг поможет нам развивать донорство на новом уровне. Расширение регистра потенциальных доноров костного мозга - одна из проблем, над которой мы активно работаем последние 5 лет. Фирменный гематоген - дополнительный инструмент в нашей работе, который сделает ее более стабильной», - отмечает Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров», член правления Фонда «Страна помогает».

Гематоген - биологически активная добавка к пище, которая помогает повысить уровень железа в крови. Применяется для профилактики железодефицитной анемии. Отметим, что хоть гематоген и не является лекарственным средством, принимать его следует с осторожностью и строго в соответствии с указаниями лечащего врача и рекомендациями на упаковке.

Фонд «Страна помогает» - фонд управления целевым капиталом в сфере донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний. Фонд был открыт в 2018 году создателями и партнерами проекта «Фонд Доноров». Деятельность Фонда направлена на решение текущих проблем и перспективных задач развития российского регистра потенциальных доноров костного мозга и лечения онкологических заболеваний.

Гематоген по заказу «Фонда Доноров» изготовлен компанией, специализирующейся на производстве гематогена в России уже почти 30 лет. Продукция имеет все необходимые документы и сертификаты качества.

Напоминаем, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.

Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания: fonddonorov.ru/protivopokazaniya
О донорстве костного мозга: stranapomogaet.com

Источник: Фонд Доноров
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