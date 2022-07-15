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Питерец.ру » Общество » Чиновница получит награду после сорванной выставки о Мариуполе в Петербурге

Чиновница получит награду после сорванной выставки о Мариуполе в Петербурге

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
politnavigator.net
Чиновница получит награду после сорванной выставки о Мариуполе в Петербурге

Чиновницу из администрации Пушкинского района Татьяну Боголюбову могут наградить. Поощрение она получит несмотря на то, что сорвала патриотическую выставку о Мариуполе.

Информацию о награждении опубликовал Telegram-канал «Площадь Восстания». Авторы ссылаются на собственный источник. Как они отмечают, в документах указана формулировка «За сознательность». Авторы ресурса иронично подтверждают тот факт, что Татьяна Боголюбова – сознательный гражданин.

«Ну разве могла она несознательно саботировать выставку, играя на руку врагам России?»задают риторический вопрос авторы.

Напомним, в конце июня в Пушкине развернули выставку «Мариуполь — битва за русский мир». Однако на мероприятии появилась Боголюбова и другие представители администрации района. Чиновница потребовала убрать все экспонаты с патриотическим символом «Z». Таким образом, женщина сорвала важное событие. Визитом Боголюбовой на выставку уже заинтересовались следственный комитет и прокуратура.

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