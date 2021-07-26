Как выбирать малину?

Представители Роспотребнадзора периодически дают рекомендации относительно выбора тех или иных продуктов. Эти правила станут хорошими помощниками для жителей Петербурга. На этот раз в ведомстве дали советы по поводу выбора малины.

Эту ягоду нужно приобретать в контейнере, сделанном из картона или измельченной древесины. Причем на крышке должны обязательно находиться отверстия для перфорации. Важно, чтобы внутрь контейнера попадал воздух.

Перед покупкой обязательно возьмите тару с ягодой и потрясите. Если малина свободно перемещается, такую ягоду можно покупать. Склеенные ягоды могут быть поражены плесенью. Посмотрите, чтобы у малины не было повреждений. Еще ягоды должны быть чистыми и свежими, а также одного сорта. Обратите внимание на срок хранения малины.

«Питерец.ру» отмечает, что эти простые рекомендации помогут выбрать хорошую малину. Не забывайте, что перед употреблением ягоду нужно обязательно промыть.