ента новостей

11:58
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
11:53
В ночном клубе в центре Петербурга наркополицейские провели внезапную проверку
11:41
В Ленобласти громкая музыка стала причиной драки со стрельбой
10:14
В Петербурге женщина после удара ножом выпрыгнула с 15 этажа
09:30
Как выбирать малину?
09:03
Как не работать к 40 годам?
08:18
Рекордно задолжали коммунальщикам
22:50
В честь Дня Военно-Морского Флота России артиллерийские расчёты ЗВО произвели праздничный артиллерийский салют в Кронштадте
19:47
Кухарчук забил первым, но «Зенит» отыгрался и победил
14:56
Артиллерийские расчёты ЗВО дадут праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте
14:55
Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ
09:35
Петербург оказался в антирейтинге по заболеваемости
08:51
Что происходит с жилой недвижимостью
08:50
Молодежь хотят оградить от участия в протестах
20:51
Карпин, а не Кунтц, назначен новым главным тренером сборной России по футболу
16:23
В Петербурге убийство десятилетней давности раскрыто по фото в соцсетях
16:13
В Петербурге полиция проверила рынки
15:40
«Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко.
12:41
Смольный эффективно использует соцсети
11:32
В Ленобласти обнаружили мини-плантацию конопли
11:21
В Петербурге полицеские раскрыли мошенничество 12-летней давности
10:46
Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия
10:44
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Уссури»
08:24
Путин не берет ответственность
07:50
Священник скончался от коронавируса
18:57
Лермонтовка запускает бесплатную доставку книг
11:05
Военнослужащие войск РХБЗ ЗВО провели спецобработку Петербурга перед парадом
11:01
На КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения
10:56
В Петербурге задержали группу "черных риелторов"
10:31
В Петербурге сотрудники ДПС помогли родиться ребенку
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Как выбирать малину?

Как выбирать малину?

0
58
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Каких рекомендаций стоит придерживаться при покупке малины?

Представители Роспотребнадзора периодически дают рекомендации относительно выбора тех или иных продуктов. Эти правила станут хорошими помощниками для жителей Петербурга. На этот раз в ведомстве дали советы по поводу выбора малины.

Эту ягоду нужно приобретать в контейнере, сделанном из картона или измельченной древесины. Причем на крышке должны обязательно находиться отверстия для перфорации. Важно, чтобы внутрь контейнера попадал воздух.

Перед покупкой обязательно возьмите тару с ягодой и потрясите. Если малина свободно перемещается, такую ягоду можно покупать. Склеенные ягоды могут быть поражены плесенью. Посмотрите, чтобы у малины не было повреждений. Еще ягоды должны быть чистыми и свежими, а также одного сорта. Обратите внимание на срок хранения малины.

«Питерец.ру» отмечает, что эти простые рекомендации помогут выбрать хорошую малину. Не забывайте, что перед употреблением ягоду нужно обязательно промыть.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-02-2020, 08:14
Как выбирать торты и пирожные
15-07-2021, 08:27
Кому полезен арбуз?
13-05-2016, 21:00
Советы и рекомендации по выбору хлебопечки
10-03-2020, 07:17
Как правильно покупать драгоценности?
7-07-2020, 10:29
Правила грибника
10-02-2016, 20:14
Как правильно выбрать холодильник?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
270
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
461
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
509
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
606
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх