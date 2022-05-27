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Питерец.ру » Общество » Что будет с Шевчуком?

Что будет с Шевчуком?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
wikimedia.org
Материалы о нарушении на концерте «ДДТ» переданы в суд

«Питерец.ру» сообщает, что в суд Северной столицы переданы материалы о случившем с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком. Речь идет об административном правонарушении, которое вменяется музыканту.

Инцидент произошел во время концерта в Уфе. Там Шевчук негативно высказался по поводу спецоперации на Украине. Он критиковал действия российских властей и президента. Музыкант представил свое понимание любви к Родине.

Силовые структуры не оставили данный факт без внимания. Сразу же после концерта с Шевчуком была проведена беседа. Его могли задержать, но все ограничилось административным протоколом. Этот случай произошел 18 мая. Теперь материалы переданы в суд, и этой инстанции предстоит решать, что делать дальше.

Напоминаем, что Юрий Шевчук известен своими оппозиционными взглядами. Но порой высказывает их в достаточно резкой форме, в том числе через свое творчество. Причем лидер «ДДТ» явно перебарщивает с этим. Логично, что действия музыканта привлекли силовиков.

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