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Питерец.ру » Общество » Как эффективно защититься от мошенников?

Как эффективно защититься от мошенников?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Вице-губернатор рассказала, как смогла защитить себя от действий мошенников

«Питерец.ру» сообщает, что вице-губернатор Ирина Потехина рассказала, как подверглась серьезной атаке со стороны мошенников. Сначала чиновнице поступило несколько сообщений в соцсетях. Причем первое из них было от «персонального менеджера Екатерины», которая предупредила о попытке мошенников получить данные.

По словам этой «Екатерины», мошенники действуют от имени «Госуслуг» и пытаются завладеть конфиденциальными данными. Она предупредила об этом Потехину. Потом вице-премьер получила звонки с угрозами. Далее последовали сообщения с кодами от различных интернет-магазинов.

Это был план мошенников, который реализовывался в несколько этапов. Все это как бы подталкивало чиновницу позвонить «Екатерины». Но Ирина Потехина этого не сделала, и тогда после многочисленных сообщений «менеджер» позвонила сама. Она проинформировала о подозрительной активности аккаунта «Госуслуг» и попробовала выманить у вице-премьера конфиденциальные данные.

Естественно, Потехина не попалась на эту уловку. Чиновница рекомендует оставаться спокойными и игнорировать требования мошенников. Не нужно поддаваться на провокации людей, которые пытаются изобразить себя эдакими спасителями.

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