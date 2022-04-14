Гадюки выходят из спячки

«Питерец.ру» сообщает, что жители Ленобласти стали чаще встречать гадюк. В этот период змеи как раз начинают выполнять из своих нор. Начиная с середины апреля гадюки массово выходят из спячки. Ну а период их самой большой активности наблюдается с мая по сентябрь.

Гадюка – достаточно опасная змея. Специалисты рекомендуют не приближаться к ней на расстояние менее 2 м. Категорически запрещается делать селфи с гадюкой, поскольку эта затея может закончиться трагично. Весной гадюка особенно ядовита. Поэтому в случае укуса этой змеи следует незамедлительно обратиться к врачу. Такому человеку потребуется противоядие.

Примечательно, что гадюка обыкновенная – достаточно редкий вид змей. Она занесена в Красную книгу. Так что этих змей запрещено убивать. Иначе против такого человека могут возбудить административное или даже уголовное дело.