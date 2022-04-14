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Питерец.ру » Общество » Гадюки выходят из спячки

Гадюки выходят из спячки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
simple-fauna.ru
В Ленобласти снова активизировались гадюки

«Питерец.ру» сообщает, что жители Ленобласти стали чаще встречать гадюк. В этот период змеи как раз начинают выполнять из своих нор. Начиная с середины апреля гадюки массово выходят из спячки. Ну а период их самой большой активности наблюдается с мая по сентябрь.

Гадюка – достаточно опасная змея. Специалисты рекомендуют не приближаться к ней на расстояние менее 2 м. Категорически запрещается делать селфи с гадюкой, поскольку эта затея может закончиться трагично. Весной гадюка особенно ядовита. Поэтому в случае укуса этой змеи следует незамедлительно обратиться к врачу. Такому человеку потребуется противоядие.

Примечательно, что гадюка обыкновенная – достаточно редкий вид змей. Она занесена в Красную книгу. Так что этих змей запрещено убивать. Иначе против такого человека могут возбудить административное или даже уголовное дело.

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