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Питерец.ру » Общество » Почему в Ленобласти стало много змей?

Почему в Ленобласти стало много змей?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Биолог объяснил причину аномально большого количества змей

Встреча со змеей – не самое приятное событие в жизни человека. Если эта рептилия ядовита, то нас может подстерегать опасность. Укусы змей способны причинить вред здоровью. Хотя эти животные далеко не всегда нападают на человека, люди все же предпочитают с ними не сталкиваться.

«Питерец.ру» отмечает, что в последние годы в Ленообласти и пригородах Северной столицы стало появляться слишком много змей. Данную ситуацию объяснил биолог Павел Глазков. По словам специалиста, причиной тому служат многочисленные ролики в социальных сетях.

Увидев гадюку, люди начинают снимать ее, поскольку такие видео набирают много просмотров. Отсюда кажется, что в нашем регионе стало слишком много змей. При этом жители Ленобласти в самом деле видят их чаще. На то есть две объективные причины.

Во-первых, когда гадюки просыпаются после коллективной спячки, то начинают крутиться возле места зимовки в радиусе 5-7 км. Это длится на протяжении нескольких недель. В результате люди видят скопление змей в одном месте, что приводит к панике. На самом деле рептилии прогревают тело, после чего равномерно расползаются по лесу.

Во-вторых, застройки в пригородах Петербурга захватывают территории, где обитали змеи. Поскольку у этих ползающих гадов отличная генетическая память, они могут приходить к местам своих исконных стоянок.

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