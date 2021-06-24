Если вы встретились со змеей…

В Ленобласти и пригородах Петербурга можно встретить змей. Если вы натолкнулись на ужа, можете оставаться спокойными, ведь он не ядовит. Но при встрече с гадюкой нужно вести себя осторожнее.

Эта змея может броситься на вас, если вы поведете себя неправильно. Специалист отмечают, что гадюка по своей природе достаточно труслива. Обычно она не собирается кидаться на человека. Заметив ее, просто остановитесь и дайте змее возможность уползти. Гадюка боится всех, кто крупнее ее, потому не станет с вами связываться.

Если же вы начнете бросать в нее камни или тыкать веткой, то реакция может быть обратной. В этом случае гадюка станет защищаться и вполне может броситься на вас. Поэтому поступать подобным образом не нужно.

Вы можете взять палку и постучать по земле. Гадюка боится вибраций, из-за них она быстро покинет место встречи с вами. Но делать это нужно аккуратно. Если же гадюка заняла угрожающую позу, отступите назад. Но при этом вам не нужно делать резких движений.

«Питерец.ру» также обращает внимание на обувь, в которой нужно ходить в лес. Лучше всего надевать резиновые сапоги, чтобы змея не могла укусить вас за ногу. Хотя пик активности змей приходится на август и сентябрь, они остаются опасны и в другие месяцы.