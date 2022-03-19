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Питерец.ру » Общество » Нам есть с кем дружить

Нам есть с кем дружить

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург намерен продолжать привлекать иностранных туристов

«Питерец.ру» сообщает, что даже в нынешних непростых условиях в Северной столице намерены привлекать туристов из других стран. Показательным здесь является 2019 год – период до пандемии.

Тогда более 60% иностранцев, которые приезжали в Петербург, были из Китая, Индии, Вьетнама, Ирана и СНГ. Именно эти страны рассматриваются как наиболее перспективные. Об этом заявил глава туристического комитета Петербурга Сергей Корнеев. Он также подчеркнул, что Петербург охотно посещают жители Китая и арабских стран. Город обязательно продолжит взаимодействовать с такими туристами.

В общем, нам есть взаимодействовать. Запад пошел на беспрецедентное ухудшение отношений с нашей страной. Однако мир не замыкается на этих странах. Так что разворот в сторону Востока – это логичное решение.

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