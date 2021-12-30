Сколько потратили туристы

Сфера туризма серьезно пострадала во время пандемии. Компании, работающие в данном сегменте, понесли большие потери. Да и город недосчитался больших сумм, которые ранее пополняли казну. 2020 год оказался особенно сложным в этом плане.

В этом году ситуация начала стабилизироваться. В данный период туристы потратили в Петербурге 240 млн руб. Эти цифры озвучил глава городского туристического комитета Сергей Корнеев.

За 2021 год Северную столицу РФ посетили 6 млн человек. В прошлом году туристов было примерно в 2 раза меньше. К сожалению, к показателям допандемийного периода прийти не удалось. Однако власти предприняли ряд мер, направленных на поддержку туристической сферы.

Сейчас в Петербург в основном приезжают жители других регионов России. Их доля в общем туристическом потоке составляет 96%. Данная тенденция обусловлена влиянием пандемии.