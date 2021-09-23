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Питерец.ру » Общество » На конкурсе FishCorr вручили награды победителям в 6 номинациях

На конкурсе FishCorr вручили награды победителям в 6 номинациях

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На конкурсе FishCorr вручили награды победителям в 6 номинациях

Итоги конкурса FishCorr, организованного Росрыболовством, подвели в сентябре в Санкт-Петербурге. Жюри объявило победителей премии в 6 номинациях в ходе IV Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Победителей конкурса FishCorr приветствовал Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. Он заявил о важности работы профессиональных журналистов, которые «задают высокую планку качества информации, распространяемой в публичном пространстве, в том числе и о развитии рыбохозяйственной отрасли, восстановлении водных биоресурсов, сохранении экологии страны».

Награды победителям и лауреатам конкурса – призы, хрустальные статуэтки и дипломы – вручили представитель Союза журналистов России, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

На конкурс было прислано более 100 работ со всей России – это фильмы, репортажи, статьи на темы восстановления запасов водных биологических ресурсов и экологии, а также развития рыбохозяйственной отрасли.

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