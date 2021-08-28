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Питерец.ру » Общество » Хотел просмотров, а нарвался на суд

Хотел просмотров, а нарвался на суд

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Блогера будут судить из-за фейкового ролика про вакцину

Как говорится, от слов своих оправдан будешь или осужден. Поэтому нужно быть с тем, что высказываешь. Некоторые фейковые вещи могут привести к серьезнейшим последствиям. Именно с такой проблемой столкнулся петербургский блогер Антон Мысливец.

«Питерец.ру» сообщает, что этот человек снял и выложил фейковый ролик о вакцине от коронавируса. Он смог собрать 388 млн. просмотров. В материале Мысливец утверждал, что в России разрабатывают вакцину, которая влечет за собой смерть. Ролик был снят в апреле прошлого года.

Следователи доказали недостоверность сведений, предоставляемых блогером. Во-первых, в момент съемки этого ролика разработка вакцины еще только началась, поэтому говорить о каком-то ее негативном влиянии было невозможно в принципе. Потом следствию удалось получить результаты клинических исследований, которые указывали на отсутствие опасности вакцины на организм человека.

Теперь блогеру предстоит ответить перед судом. Мысливец признал свою вину, ему грозит штраф или исправительные работы.

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