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Питерец.ру » Общество » Кофе может подорожать?

Кофе может подорожать?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Торговые сети могут поднять цены на кафе

Мы уже настолько привыкли к подорожанию продуктов, что очередные новости по этой тематике встречаем достаточно спокойно. Да, можно начать возмущаться, сетовать, ругать правительство и современную действительность. Только как в этом всем польза?

Ну, поворчим немного и опять успокоимся! Поэтому с какого-то моменты многие люди предпочли не ворчать вовсе. Дескать, зачем портить себе нервы. Лучше спокойно подумать, как жить дальше.

«Питерец.ру» сообщает, что ритейлеры предупредили о возможном повышении цен на кофе. Этот напиток может подорожать на 10-12%. Причиной тому служат объективные факторы. На ценовую политику производителей повлияло повышение стоимости сырья. Это обусловлено низким урожаем кофе в Бразилии. Еще выросли расходы на логистику и упаковку.

Так что любителям кофе придется теперь тратить больше. Те, кто не употребляют этот напиток, к подобным изменениям равнодушны. Этих людей волнует, чтобы не поднялись цены на другие товары.

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