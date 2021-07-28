Кофе может подорожать?

Мы уже настолько привыкли к подорожанию продуктов, что очередные новости по этой тематике встречаем достаточно спокойно. Да, можно начать возмущаться, сетовать, ругать правительство и современную действительность. Только как в этом всем польза?

Ну, поворчим немного и опять успокоимся! Поэтому с какого-то моменты многие люди предпочли не ворчать вовсе. Дескать, зачем портить себе нервы. Лучше спокойно подумать, как жить дальше.

«Питерец.ру» сообщает, что ритейлеры предупредили о возможном повышении цен на кофе. Этот напиток может подорожать на 10-12%. Причиной тому служат объективные факторы. На ценовую политику производителей повлияло повышение стоимости сырья. Это обусловлено низким урожаем кофе в Бразилии. Еще выросли расходы на логистику и упаковку.

Так что любителям кофе придется теперь тратить больше. Те, кто не употребляют этот напиток, к подобным изменениям равнодушны. Этих людей волнует, чтобы не поднялись цены на другие товары.