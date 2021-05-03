В Петербурге объявили о закрытии ряда парков, садов и скверов

Из-за ожидаемого в Петербурге сильного ветра комитет по благоустройству объявил о закрытии ряда парков, садов и скверов города.

Не удастся погулять 3 мая в Юсуповском, Никольском, Таврическом, Екатерининском, Овсянниковском, Лопуховском садах, в садах Сан-Галли, Веры Слуцкой, Румянцевском, Шкиперском и Благовещенском. Будут закрыты скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22. В комитете напомнили, что круглосуточно работает телефон дежурной службы: 314-60-13.

По прогнозам синоптиков, в Петербурге 3 мая порывы ветра могут достигать 17 м/с. Комитет призвал горожан быть внимательными, осторожными и не парковать машины под деревьями.