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Питерец.ру » Общество » В Петербурге объявили о закрытии ряда парков, садов и скверов

В Петербурге объявили о закрытии ряда парков, садов и скверов

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Википедия
Из-за ожидаемого в Петербурге сильного ветра комитет по благоустройству объявил о закрытии ряда парков, садов и скверов города

Из-за ожидаемого в Петербурге сильного ветра комитет по благоустройству объявил о закрытии ряда парков, садов и скверов города.

Не удастся погулять 3 мая в Юсуповском, Никольском, Таврическом, Екатерининском, Овсянниковском, Лопуховском садах, в садах Сан-Галли, Веры Слуцкой, Румянцевском, Шкиперском и Благовещенском. Будут закрыты скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22. В комитете напомнили, что круглосуточно работает телефон дежурной службы: 314-60-13.

По прогнозам синоптиков, в Петербурге 3 мая порывы ветра могут достигать 17 м/с. Комитет призвал горожан быть внимательными, осторожными и не парковать машины под деревьями.

Источник: ЗакС.ру
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