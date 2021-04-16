Безопасность купания

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов дал поручение руководителям районов заняться подготовкой городских пляжей. Эту задачу чиновники будут решать вместе с МЧС. Градоначальник заявил о необходимости подготовить все пляжи. Сейчас кое-где отсутствуют спасательные станции. Однако они обязательно должны быть, поскольку вопросу безопасности уделяется повышенное внимание.

Проблема с недостающими станциями должна быть решена к лету. Еще Беглов заявил о необходимости установки специальных знаков в опасных для купания местах. Эти задачи были поставлены на заседании комиссии, отвечающей за ЧС в Петербурге. Вопрос безопасности на воде является крайне важным для города. Его правильное решение поможет предотвратить многие проблемы.