Количество пунктов для вторсырья увеличилось

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год в Северной столице появилось 2527 новых пунктов для вторсырья. Эти данные предоставили люди, продвигающие идею раздельного сбора мусора.

В городе увеличилось количество контейнеров для стекла. Это произошло благодаря усилиям компаний, занимающихся переработкой, утилизацией и вывозом отходов. В Центральном р-не Петербурга появилось больше накопителей. Решается вопрос по уничтожению двух свалок в Пушкинском р-не. Также готовятся документы по четырем мусорным полигонам.

В общем активисты и экологические службы ведут активную работу. В сфере приема и переработки вторсырья сделано немало. При этом многое еще предстоит улучшить, к чему и стремятся заинтересованные лица.