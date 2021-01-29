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Питерец.ру » Общество » Запрет для неэкологичных грузовиков

Запрет для неэкологичных грузовиков

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге запретили въезд для неэкологичных грузовиков

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице введены ограничения для грузовых автомобилей массой свыше 8 т. Для такого транспорта запрещен въезд в Петербург, если используется менее экологичное топливо, нежели Euro-3. Важно, чтобы оно соответствовало стандартам экологической безопасности.

В Петербурге пошли на этот шаг, чтобы снизить количество выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом пропуска, которые были выписаны ранее, продолжат действовать независимо от класса автомобиля. Водители этих грузовиков смогут въезжать в Северную столицу до окончания срока, указанного в пропуске.

Примечательно, что Петербург стал первым российским городом, который ввел ограничения, связанные с экологичностью грузовиков. Возможно, примеру Северной столицы последуют и другие.

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