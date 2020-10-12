Смольный подтвердил новую атаку на парки

В Смольном подтвердили, что как минимум 319 стволов и более 1 гектара зеленых насаждений в Муринском парке и в парке Интернационалистов могут быть уничтожены. Через парк им. Ак. Сахарова проложат дорогу к школе олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина.

Об этом в ответе на запрос главы петербургских справедливороссов Марины Шишкиной к губернатору сообщил заместитель председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Андрей Сергеев (http://spb.spravedlivo.ru/0182431.html ).

По информации чиновника, участок Муринского парка, который не входит в Перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), готовится инвестором ООО «Анна Нова» к строительству спортивного комплекса. Согласно выданному в 2019 году порубочному билету, на площади в 1997 квадратных метров сносу подлежит 171 дерево из 292 существующих. Однако почти сразу в связи со значительным общественным резонансом действие этого порубочного билета было приостановлено Смольным.

Впрочем, пост защитников Муринского парка в соцсетях (https://vk.com/wall-148820162_9583 ), опубликованный 9 октября 2020 года, говорит о том, что застройщику ООО "Анна Нова" продлили договор аренды участка до 2024 года при изначальном сроке до 2021 года. По мнению Марины Шишкиной, это решение дает ООО «Анна Нова» основания для возобновления строительства спорткомплекса, в том числе – для восстановления действия ранее выданного порубочного билета.

Судя по тому, что говорится в письме Андрея Сергеева, переговоры об этом действительно ведутся. «В настоящее время Инвестором разрабатывается концепция проекта благоустройства части Муринского парка, прилегающей к Участку. Концепцией предполагается создание пешеходных дорожек, размещение скамеек и освещения, а также высадка здоровых деревьев в качестве дополнительной компенсации подлежащих сносу больных деревьев. По результатам рассмотрения и согласования указанного проекта благоустройства профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга Правительством Санкт-Петербурга будут организованы мероприятия по обсуждению данного проекта с жителями Калининского района Санкт-Петербурга», - сообщает зампред Комитета по инвестициям.

Андрей Сергеев также подтвердил подозрения жителей Фрунзенского района об угрозе вырубки деревьев в парке Интернационалистов (входит в перечень ЗНОП) для «уширения» Южного шоссе. Фрунзенским активистам, как и защитникам Муринского парка, Смольный также обещает общественные слушания. Согласование проекта реконструкции Южного шоссе по плану должно состояться в IV квартале 2020 года. «Планировочное решение <…> предусматривает уширение существующей улицы с двух до четырех полос движения (по две в каждую сторону) с заездными «карманами» в местах остановочных пунктов, устройство тротуаров с двух сторон и велодорожки», - говорится в письме Сергея Андреева. Из 32,63 га парка Интернационалистов для строительства предполагается использовать 0,86 га (2,64% всей площади парка). Андрей Сергеев сообщает, что, если этот проект будет одобрен, под снос попадут «148 деревьев, расположенных вдоль Южного шоссе, в том числе на территории ЗНОП».

Также зампред Комитета по инвестициям поясняет, что на прилегающей к парку им. Ак. Сахарова территории в Калининском районе за счет городской казны планируется строительство многофункционального спортивного комплекса, предназначенного для организации тренировочного процесса ГБУ спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина. «В составе Объекта предусмотрено размещение многофункционального спортивного зала, 25-метрового плавательного бассейна, зала единоборств (дзюдо), зала фехтования, зала художественной гимнастики, тренажёрного зала, стрелкового тира». К комплексу через парк предполагается построить проезд от пр. Маршала Блюхера. Проект строительства подъездной дороги по территории парка получил положительное заключение СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» 2 сентября. Данных о количестве предполагаемых в этом случае к вырубке деревьев и площади парка им. Ак. Сахарова, которая будет использована для строительства подъезда к спорткомплексу им. А.С. Рахлина, письмо Андрея Сергеева не содержит.

Комментирует Марина Шишкина:

- Из ответа Комитета по инвестициям следует, что застройщики продолжают свое наступление на зеленые насаждения. 319 стволов – это полноценный парк, а готовящийся к уничтожению зеленый гектар способен обеспечивать экологическое благополучие для нескольких городских кварталов. Беспощадное отношение к зеленым зонам – грандиозная градостроительная ошибка, которая будет иметь очень серьезные последствия в будущем для здоровья петербуржцев. Конечно, Санкт-Петербургу нужны и спорткомплексы, и четырехполосные дороги, но они не должны уничтожать и без того немногочисленные зеленые зоны города.

Напомним, в своем письме Александру Беглову Марина Шишкина обращала внимание губернатора на то, что «уменьшение территорий зеленых насаждений влечет негативные последствия, самые очевидные из которых – увеличение заболеваемости, снижение качества жизни людей, ухудшение состояния городской среды. <…> Как следует из Доклада об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2019 году, с 2008 по 2019 количество общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выросло в 1,5 раза и в 2 раза от стационарных источников загрязнения». Политик просила губернатора дать поручения о проведении корректировки наступающих на парки проектов, а также – о включении всей территории Муринского парка в перечень ЗНОП, что полностью исключило бы возможность его застройки.