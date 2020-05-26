В Ржевском лесопарке будет зоопарк?

Об этом депутату фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежде Тихоновой сообщили в ответном письме за подписью председателя комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) Андрея Короткова (http://spb.spravedlivo.ru/0182353.html ). В запросе парламентарий интересовалась, почему в новом проекте закона о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) территория Ржевского лесопарка не включена в перечень ЗНОП резерва озеленения.

Инвентаризация зеленой зоны была проведена ККИ еще в 2018 году. По ее итогам рабочая группа по инвентаризации ЗНОП приняла решение включить 9 земельных участков общей площадью 90,5 га на территории лесопарка в ЗНОП резерва озеленения (неблагоустроенные территории, которые предназначены для развития зеленого фонда Санкт-Петербурга). Однако 17 апреля 2020 года на сайте комитета появился проект внесения изменений в закон о ЗНОП, согласно которому Ржевский лесопарк не получит охранного статуса. Надежда Тихонова обратилась в ведомство за разъяснениями.

«В соответствии с информацией комитета по инвестициям, в настоящее время решается вопрос о возможности размещения на территории [Ржевского лесопарка] нового городского зоопарка в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство нового зоопарка на территории Санкт-Петербурга», – говорится в тексте ответа. В связи с этим вопрос о включении лесопарка в перечень ЗНОП был отложен, подчеркнули в ККИ.

Ржевский лесопарк называли одной из подходящих для размещения зоопарка площадок еще с 2014 года. Последний раз об этой идее вспоминали в 2018 году – тогда комитет по инвестициям внес предложение изменить функциональную зону территории лесопарка для "обеспечения возможности реализации проекта строительства нового зоопарка на территории Санкт-Петербурга".

Жители Красногвардейского района сразу отреагировали на это предложение протестом. В июле 2018 года инициативная группа по защите Ржевского лесопарка создала петицию на имя предыдущего губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с просьбой сохранить Ржевский лесопарк от застройки и законодательно закрепить за ним статус охраняемой зеленой зоны. На сегодняшний день под петицией поставили подписи 4,5 тысячи петербуржцев.

В результате общественных обсуждений комиссия по внесению изменений в Генплан инициативу комитета по инвестициям не поддержала. В сентябре 2018 года на тот момент занимавшая должность председателя ведомства Ирина Бабюк в письме Надежде Тихоновой сообщила, что Ржевский лесопарк больше не рассматривается в качестве возможного участка для размещения зоопарка (https://spb.spravedlivo.ru/depot/object/001/1538037592.pdf ).

Вместе с тем, территория лесопарка до сих пор не получила официального правового статуса. По итогам длительного судебного разбирательства с Росимуществом земля отошла городу, однако пока участок не будет внесен в ЗНОП, город не сможет благоустраивать и обслуживать его.

Комментирует Надежда Тихонова:

– Для жителей Ржевки и Пороховых лесопарк является одной из немногих зеленых зон, которые сохранились в Красногвардейском районе. При этом жители района не первый год отстаивают сохранение лесопарка, мы вместе добиваемся для него статуса охраняемой зеленой зоны, который защитил бы лесной массив от всех притязаний застройщиков. Мы считаем, что Ржевский лесопарк может и должен стать частью зеленого пояса Петербурга, создание которого предполагается концепцией совместного градостроительного развития города и области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года. Попытка застроить его фактически нарушает договоренности, достигнутые между администрациями двумя субъектов. Я уже подготовила и в ближайшее время направлю запрос вице-губернатору Петербурга Максиму Соколову, чтобы прояснить, кто и почему решил вновь вернуться к идее строительства зоопарка на Ржевке.

Напомним, Ржевский лесопарк (Охтинский лесхоз) – крупный лесной массив общей площадью 1726 га, расположенный на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 1948 году он был закреплен за Лесотехнической академией им.С.М.Кирова (ныне – Санкт-Петербургский лесотехнический университет). Площадь массива понемногу сокращалась, и к 1970 году составила 1111 га. В 1978 году в состав Охтинского лесхоза была включена часть территории Всеволожского парклесхоза площадью 618,9 га, и общая площадь массива составила 1729 га. В 2009 году, в связи со строительством КАД, 3,1 га лесопарка было переведено в земли промышленного назначения.