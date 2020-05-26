В Ржевском лесопарке будет зоопарк?

Об этом депутату фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежде Тихоновой сообщили в ответном письме за подписью председателя комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) Андрея Короткова (http://spb.spravedlivo.ru/0182353.html). В запросе парламентарий интересовалась, почему в новом проекте закона о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) территория Ржевского лесопарка не включена в перечень ЗНОП резерва озеленения.
Инвентаризация зеленой зоны была проведена ККИ еще в 2018 году. По ее итогам рабочая группа по инвентаризации ЗНОП приняла решение включить 9 земельных участков общей площадью 90,5 га на территории лесопарка в ЗНОП резерва озеленения (неблагоустроенные территории, которые предназначены для развития зеленого фонда Санкт-Петербурга). Однако 17 апреля 2020 года на сайте комитета появился проект внесения изменений в закон о ЗНОП, согласно которому Ржевский лесопарк не получит охранного статуса. Надежда Тихонова обратилась в ведомство за разъяснениями.
«В соответствии с информацией комитета по инвестициям, в настоящее время решается вопрос о возможности размещения на территории [Ржевского лесопарка] нового городского зоопарка в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство нового зоопарка на территории Санкт-Петербурга», – говорится в тексте ответа. В связи с этим вопрос о включении лесопарка в перечень ЗНОП был отложен, подчеркнули в ККИ.
Ржевский лесопарк называли одной из подходящих для размещения зоопарка площадок еще с 2014 года. Последний раз об этой идее вспоминали в 2018 году – тогда комитет по инвестициям внес предложение изменить функциональную зону территории лесопарка для "обеспечения возможности реализации проекта строительства нового зоопарка на территории Санкт-Петербурга".
Жители Красногвардейского района сразу отреагировали на это предложение протестом. В июле 2018 года инициативная группа по защите Ржевского лесопарка создала петицию на имя предыдущего губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко с просьбой сохранить Ржевский лесопарк от застройки и законодательно закрепить за ним статус охраняемой зеленой зоны. На сегодняшний день под петицией поставили подписи 4,5 тысячи петербуржцев.
В результате общественных обсуждений комиссия по внесению изменений в Генплан инициативу комитета по инвестициям не поддержала. В сентябре 2018 года на тот момент занимавшая должность председателя ведомства Ирина Бабюк в письме Надежде Тихоновой сообщила, что Ржевский лесопарк больше не рассматривается в качестве возможного участка для размещения зоопарка (https://spb.spravedlivo.ru/depot/object/001/1538037592.pdf).
Вместе с тем, территория лесопарка до сих пор не получила официального правового статуса. По итогам длительного судебного разбирательства с Росимуществом земля отошла городу, однако пока участок не будет внесен в ЗНОП, город не сможет благоустраивать и обслуживать его.
Комментирует Надежда Тихонова:
Напомним, Ржевский лесопарк (Охтинский лесхоз) – крупный лесной массив общей площадью 1726 га, расположенный на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 1948 году он был закреплен за Лесотехнической академией им.С.М.Кирова (ныне – Санкт-Петербургский лесотехнический университет). Площадь массива понемногу сокращалась, и к 1970 году составила 1111 га. В 1978 году в состав Охтинского лесхоза была включена часть территории Всеволожского парклесхоза площадью 618,9 га, и общая площадь массива составила 1729 га. В 2009 году, в связи со строительством КАД, 3,1 га лесопарка было переведено в земли промышленного назначения.