На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) (км 39+671 внутреннего кольца, км 101+329 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ремонту щебеночно-мастичных деформационных швов на мосту через ручей Горелый расположенного на КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на обоих направлениях моста. 3 и 4 сентября на 39 километре внутреннего кольца КАД, а 4 и 5 сентября на 101 километре внешнего кольца» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.