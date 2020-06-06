Снятие ограничений продолжается

«Питерец» сообщает, что компании и предприниматели Северной столицы постепенно возвращаются к своей деятельности. С 8 июня в Петербурге возобновляют работу непродовольственные магазины.

Исключением здесь являются те торговые точки, которые расположены в зданиях ТРЦ и ТЦ. Еще есть ограничения по размеру торгового зала – он не должен быть более 400 м2. Также необходимо наличие отдельного уличного входа. При этом на входе не должно быть больше 1 посетителя на 4 м2. Если в магазине имеются примерочные, то они должны быть закрыты.

Помимо магазинов откроются строительные компании и автомобильные салоны. Посещать автосалон можно будет только по предварительной записи. Число посетителей, одновременно находящихся в здании, не должно превышать 10 человек.