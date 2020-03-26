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Каким должен быть ресторан современной гостиницы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Одной из важнейших составляющих любой гостиницы является ресторан.

Одной из важнейших составляющих любой гостиницы является ресторан. В последние несколько лет отели, в которых нет ресторана и банкетного зала, перестают пользоваться былой популярностью. Это и неудивительно, учитывая, что рестораны гостиниц используются не только для завтрака, обеда и ужина постояльцев, но и для организации различных банкетов.

Меню

Основной любого ресторана является меню. Оно должно удовлетворять гастрономические вкусы постояльцев гостиницы. Для того чтобы привести пример каким должно быть меню, стоит вспомнить гостиничный комплекс «Уют» в Алматы. В ресторане этого комплекса есть все, что может пожелать постоялец:

  • салаты;
  • холодные закуски;
  • горячие закуски;
  • закуски к пиву;
  • первые блюда;
  • горячие блюда;
  • гарниры и т.д.

Стоит добавить, что в меню этого ресторана представлена не только национальная казахская кухня (бешбармак, самса, мампар), но и итальянская. В меню любого ресторана также должны быть представлены десерты и широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков.

Банкетный зал

Как говорилось выше, рестораны гостиницы также активно используются в качестве банкетного зала. Желательно, чтобы зал ресторана мог вместить как минимум 40 человек. Еще лучше, если площади банкетного зала будет достаточно для размещения 60 человек. Что касается мероприятий, то в банкетных залах ресторанов обычно организовывают свадьбы, фуршеты, бизнес-ланчи, вечеринки по поводу юбилея или дня рождения и другие торжества.

Немаловажным моментом является и интерьер банкетного зала. Он должен быть стильным и соответствующим современным модным тенденциям. Желательно, чтобы в банкетном зале использовалась неоклассическая мебель, стильные скатерти и шторы, приглушенно-пастельные оттенки и т.д. В целом ресторанный зал должен быть оформлен в богемном стиле. Благодаря этому, любое мероприятие становится еще более торжественным и незабываемым.

Резюмируя, остается добавить, что у любого ресторана должна быть своя концепция. Она формируется на основании уровня комфортности, инфраструктуры, «звездности» и бренда гостиницы. На основании этих показателей определяется количество посадочных месяц (ресторан должен вмещать не меньше 70% постояльцев гостиницы) и уровень обслуживания (например, в 4-звездночном отеле должно быть как минимум 2 ресторана для обеспечения трехразового питания постояльцев и проведения торжественных мероприятий).

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