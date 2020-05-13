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Питерец.ру » Общество » Стартовал прием заявок на ежегодную премию СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения»

Стартовал прием заявок на ежегодную премию СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СЗИУ РАНХиГС
В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на ежегодную премию СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения»

Победители проекта – выдающиеся выпускники школ Северо-Западного федерального округа получат дополнительные баллы к ЕГЭ и гранты на обучение в Петербургском кампусе Президентской академии.

В Институте отметили, победа в проекте может стать для выпускника школы первым шагом на пути освоения желаемой профессии и творческой самореализации.

 «Мы глубоко убеждены, что поддержка и развитие творческого потенциала, лидерских способностей и целеустремленности закладывают фундамент воспитания достойного поколения молодых профессионалов, уверенных в собственных силах и готовых к ответственным решениям на благо нашего общества. Именно поэтому мы создаем проекты, способные раскрыть потенциал молодежи. Премия «Лидер поколения» – тот самый счастливый билет для тех, кто хочет менять жизнь вокруг себя к лучшему и готов учиться в Президентской академии», – отметил директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

В этом году Институт проводит премию «Лидер поколения» в дистанционном формате. Для участия выпускникам школ необходимо до 27 мая 2020 года подать заявку через сайт лидерпоколения.рф и выполнить серию заданий на выявление лидерских качеств. Тех, кто выйдет в финал, ждет образовательный онлайн-квиз, по итогам которого лучшие из лучших смогут представить жюри собственные проекты в сфере школьного самоуправления. Победителям вручат гранты на обучение в Петербургском кампусе РАНХиГС на 200 тысяч рублей – за первое место, 100 тысяч – второе место, и 50 тысяч – за третье место. Кроме того, все призеры проекта получат плюс семь дополнительных баллов к общей сумме ЕГЭ при поступлении в Петербургский РАНХиГС на любые направления бакалавриата и специалитета.

Добавим, 20 мая Оргкомитет организует онлайн-конференцию, посвященную премии. В прямом эфире координаторы «Лидера поколения» расскажут о всех этапах участия в проекте – от формирования заявки до подготовки финального выступления. Трансляция состоится в официальном паблике Института ВКонтакте.

Источник: СЗИУ РАНХиГС
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