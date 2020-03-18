Как уберечься от коронавируса?

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские сомнологи высказались в пользу позитивного влияния сна на организм человека. Специалисты подчеркивают, что человечество пока не до конца изучило назначение сна.

Однако существует химическая теория, согласно которой во время сна из нашего мозга удаляются продукты метаболизма. Это позволяет избежать многих заболеваний, в том числе – болезни Альцгеймера. При этом человек, который проводит бессонные ночи, оказывается больше подвержен инфекционным заболеваниям.

Крайне важно засыпать в одно и то же время. Если не удается заснуть в течение часа, нужно встать и заняться какими-то делами, пока не начнет клонить в сон. Еще необходимо прислушиваться к своему организму, а не просто спать по 7-8 часов в день.