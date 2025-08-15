Родившийся в Петербурге гроссмейстер Аниш Гири одержал красивую победу над Йорденом ван Форестом в Ченнаи, а победителем турнира стал Винсент Каймер

В индийском Ченнаи завершился весьма представительный шахматный турнир, уверенную победу на котором одержал Винсент Каймер из Германии. Два года назад на Кубке мира в Баку Каймер едва не выбил Магнуса Карлсена, а сейчас немецкий шахматист рассматривается уже как один из фаворитов грядущего Кубка мира.

В Ченнаи Каймер набрал 7 очков, одержав по ходу турнира пять побед – над индийскими гроссмейстерами Нихалом Сарином, Венкатешем Пранавом и Мурали Картикеяном на старте, американцем Эвондером Ляном в 7-м туре и ещё одним представителем США Рэем Робсоном на финише. Следом за триумфатором Каймером финишировали трое участников турнира, которые смогли набрать по 5 очков.

«Питерец.ру» рад второму месту Аниша Гири (на фото), ведь этот нидерландский шахматист родился в 1994 году в городе на Неве. Восемь туров, начиная со стартового, Гири оправдывал своё насмешливое прозвище «Drawish» (за пристрастие к ничьим). Но красивая победа над Йорденом ван Форестом в 9-м туре позволила Гири взлететь на итоговое второе место. В партии с ван Форестом экс-петербуржец продемонстрировал хорошую защиту и вынудил соперника сдаться на 33-м ходу.

Отстали от Гири по коэффициенту ставший третьим Арджун Эригайси (Индия) и Картикеян.