15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
19:09
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
11:58
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
11:50
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
19:53
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах

В Санкт-Петербурге прошло рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в Ленинградской области в 2026-2027 годах

27 ноября 2025 года в рамках рабочего совещания, которое прошло под руководством заместителя начальника Федерального казенного учреждения Управление дорог «Северо-Запад» Виктора Васильева, обсуждались предстоящие дорожные работы на Ладожском мосту. Это совещание стало важным шагом в подготовке к введению ограничений пропускной способности моста в 2026-2027 годах. В мероприятии приняли участие представители различных профильных комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Администрации Кировского района, Госавтоинспекции и подрядных организаций, что свидетельствует о широкой заинтересованности в решении данной проблемы.

Ладожский мост, расположенный на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области, требует планово-предупредительных работ, которые, согласно планам, начнутся в январе-феврале 2026 года. В ходе работ будет закрыто движение по двум полосам, в то время как на оставшихся двух, по одной в каждом направлении, будет установлено ограничение скорости до 40 км/ч. Это решение вызвано необходимостью обеспечить безопасность дорожного движения на данном участке, который характеризуется высокой интенсивностью транспортного потока.

На совещании были детально рассмотрены предстоящие работы, а также предложены различные схемы организации дорожного движения, направленные на минимизацию возможных заторов. Виктор Васильев акцентировал внимание участников на высокой социальной значимости Ладожского моста для жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и соседних регионов. Он отметил, что данный участок дороги Р-21 «Кола» отличается высокой загруженностью, которая значительно превышает установленные нормативы. В 2024 году поток автомобилей на этом участке достигал 60 тысяч машин в сутки, а в летние месяцы этот показатель превышал 84 тысячи. Такая интенсивность движения, в сочетании с перемещением тяжелых грузовых автомобилей, которые превышают установленные нормы, приводит к ускоренному износу моста и возникновению дефектов в его несущих конструкциях.

В ходе диагностики, проведенной в 2024 году, были выявлены серьезные повреждения, что уже потребовало введения временных ограничений по массе транспортных средств, которые могут проезжать по мосту. Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подчеркнул, что основная задача предстоящих работ заключается в устранении дефектов на ранней стадии, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и пропуск транспортных средств общей массой до 27 тонн и нагрузкой до 10 тонн на ось.

В рамках запланированных работ предусмотрено восстановление гидроизоляции, ремонт асфальтобетонного покрытия, а также восстановление металлических и железобетонных пролетных строений, опор, деформационных швов и пришовных зон. Эти меры направлены на продление срока службы моста и улучшение условий для автомобилистов.

Важной частью совещания стало обсуждение возможных мер по организации дорожного движения во время проведения работ. Участники предложили различные варианты, включая временные объезды и изменение схемы движения, чтобы минимизировать негативное воздействие на транспортные потоки. Кроме того, было предложено установить дополнительные информационные знаки и светофоры для улучшения управления движением в период проведения работ.

