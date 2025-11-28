В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах

27 ноября 2025 года в рамках рабочего совещания, которое прошло под руководством заместителя начальника Федерального казенного учреждения Управление дорог «Северо-Запад» Виктора Васильева, обсуждались предстоящие дорожные работы на Ладожском мосту. Это совещание стало важным шагом в подготовке к введению ограничений пропускной способности моста в 2026-2027 годах. В мероприятии приняли участие представители различных профильных комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Администрации Кировского района, Госавтоинспекции и подрядных организаций, что свидетельствует о широкой заинтересованности в решении данной проблемы.

Ладожский мост, расположенный на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области, требует планово-предупредительных работ, которые, согласно планам, начнутся в январе-феврале 2026 года. В ходе работ будет закрыто движение по двум полосам, в то время как на оставшихся двух, по одной в каждом направлении, будет установлено ограничение скорости до 40 км/ч. Это решение вызвано необходимостью обеспечить безопасность дорожного движения на данном участке, который характеризуется высокой интенсивностью транспортного потока.

На совещании были детально рассмотрены предстоящие работы, а также предложены различные схемы организации дорожного движения, направленные на минимизацию возможных заторов. Виктор Васильев акцентировал внимание участников на высокой социальной значимости Ладожского моста для жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и соседних регионов. Он отметил, что данный участок дороги Р-21 «Кола» отличается высокой загруженностью, которая значительно превышает установленные нормативы. В 2024 году поток автомобилей на этом участке достигал 60 тысяч машин в сутки, а в летние месяцы этот показатель превышал 84 тысячи. Такая интенсивность движения, в сочетании с перемещением тяжелых грузовых автомобилей, которые превышают установленные нормы, приводит к ускоренному износу моста и возникновению дефектов в его несущих конструкциях.

В ходе диагностики, проведенной в 2024 году, были выявлены серьезные повреждения, что уже потребовало введения временных ограничений по массе транспортных средств, которые могут проезжать по мосту. Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» подчеркнул, что основная задача предстоящих работ заключается в устранении дефектов на ранней стадии, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и пропуск транспортных средств общей массой до 27 тонн и нагрузкой до 10 тонн на ось.

В рамках запланированных работ предусмотрено восстановление гидроизоляции, ремонт асфальтобетонного покрытия, а также восстановление металлических и железобетонных пролетных строений, опор, деформационных швов и пришовных зон. Эти меры направлены на продление срока службы моста и улучшение условий для автомобилистов.

Важной частью совещания стало обсуждение возможных мер по организации дорожного движения во время проведения работ. Участники предложили различные варианты, включая временные объезды и изменение схемы движения, чтобы минимизировать негативное воздействие на транспортные потоки. Кроме того, было предложено установить дополнительные информационные знаки и светофоры для улучшения управления движением в период проведения работ.