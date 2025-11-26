В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники спецбатальона ДПС ГУ МВД преследовали водителя Hyundai Staria, проигнорировавшего требование об остановке у дома 21 на проспекте Культуры.

Нарушитель попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейские начали погоню, включив проблесковые маячки и сирены.

Преследуемый выехал за город по Новоприозерскому шоссе в направлении Всеволожского района Ленинградской области. Для принудительной остановки автомобиля сотрудники полиции применили огнестрельное оружие.

После предупредительного выстрела в воздух и трех попаданий по шинам автомобиль был остановлен. За рулем находился 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ранее лишенный водительских прав.

При задержании водитель оказал сопротивление, но был задержан и доставлен в отделение полиции. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 19.3 и 12.26 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.