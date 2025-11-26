ента новостей

11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
19:47
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
19:45
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
19:41
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
19:36
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
11:42
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
11:34
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:32
В Невском районе задержали похитителя велосипедов
11:30
На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе
22:27
СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1
16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней

В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленобласти полицейские в ходе погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя-нарушителя на минивэне

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники спецбатальона ДПС ГУ МВД преследовали водителя Hyundai Staria, проигнорировавшего требование об остановке у дома 21 на проспекте Культуры.

Нарушитель попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейские начали погоню, включив проблесковые маячки и сирены.

Преследуемый выехал за город по Новоприозерскому шоссе в направлении Всеволожского района Ленинградской области. Для принудительной остановки автомобиля сотрудники полиции применили огнестрельное оружие.

После предупредительного выстрела в воздух и трех попаданий по шинам автомобиль был остановлен. За рулем находился 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ранее лишенный водительских прав.

При задержании водитель оказал сопротивление, но был задержан и доставлен в отделение полиции. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 19.3 и 12.26 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-06-2025, 14:06
В Ленобласти сотрудники ГАИ с погоней и стрельбой задержали водителя-нарушителя
16-06-2025, 11:52
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
13-11-2025, 13:14
В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца
19-07-2025, 18:15
Под Гатчиной полицейские с погоней и стрельбой задерживали водителя - нарушителя
12-12-2022, 15:56
В Петербурге пьяного нарушителя ПДД задержали с погоней
7-02-2024, 15:34
В Ленобласти полицейские для остановки иномарки с пьяным водителем применили оружие

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
23-11-2025, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
19-11-2025, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
Наверх