Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.

Смертоносный пожар пронёсся через огромный жилой комплекс в Гонконге, убив по меньшей мере 83 человека и ещё много пропавших без вести — это самая страшная катастрофа города за десятилетия.

Здания продолжают тлеть более чем через сутки после пожаров, и спасатели отмечают, что чрезвычайно высокие температуры мешают им добраться до застрявших жителей.

Возникают вопросы, как такой пожар в городе, наполненном небоскрёбами, с обычно сильной репутацией общественной безопасности и стандартами строительства, мог стать настолько смертоносным, перемещаясь с одного здания на другое.

Многие из более чем 4000 человек, проживавших в общественном жилом комплексе в районе Тай По, были в возрасте 65 лет и старше.

Точная причина пожара пока неизвестна, но уже начато уголовное расследование.

Комплекс находился на ремонте и был оббит бамбуковыми строительными лесами и защитными сетками — строительной техникой, которая повсеместно распространена в Гонконге и некоторых частях материкового Китая. Власти также расследуют, могли ли горючие материалы, включая полистироловые плиты, блокирующие окна нескольких квартир, способствовать пожару.

Спасатели сосредотачивают усилия на трёх из семи пострадавших кварталов, где до сих пор пропало более 200 человек.

Как начался пожар?

Пожарные впервые получили вызов о пожаре около 15:00 по местному времени (2 часа ночи по восточному времени), согласно данным пожарной службы Гонконга.

Пожар начался в Wang Cheong House — 32-этажном жилом здании и одном из восьми многоэтажных домов, составляющих комплекс суда Wang Fuk, который находился на ремонте, сообщил заместитель директора по операциям пожарной службы Дерек Армстронг Чан.

К тому времени, как пожарные прибыли на место в первом здании, строительные леса и сетка уже горели. Пожарные начали тушить пожар, но он быстро распространился от здания к зданию, превратив пожар в одном многоэтажном пожаре в несколько одноэтажных пожаров.

По меньшей мере семь из восьми многоуровней комплекса пострадали от огня, из-за чего тем, кому удалось спастись от пламени, пришлось временно размещаться в жилье.

Однако быстро выяснилось, что многие жители остались заперты в своих квартирах, и пожарные не могли добраться до них из-за палящей жары внутри зданий и падающих обломков.

Ранним утром четверга по местному времени пожары были потушены в трёх зданиях, при этом четыре из них всё ещё сохраняли «разрозненные следы огня», сообщил глава города, генеральный директор Гонконга Джон Ли.

На пресс-конференции в четверг вечером Ли заявил, что пожары во всех зданиях «в основном под контролем».

Пока неизвестно, сколько из численных пропавших без вести оказалось в ловушке, а сколько просто невозможно было связаться в хаосе эвакуации такого огромного комплекса.

Пожарные знали, где оказалось много людей, сказал Чан, но экстремальная жара не позволила спасателям добраться до них.