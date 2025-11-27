ента новостей

Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
В Петербурге появится площадь Зенита
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Как огромный пожар в жилом массиве в Гонконге стал настолько смертельным? Вот что стало известно

Смертоносный пожар пронёсся через огромный жилой комплекс в Гонконге, убив по меньшей мере 83 человека и ещё много пропавших без вести — это самая страшная катастрофа города за десятилетия.

Здания продолжают тлеть более чем через сутки после пожаров, и спасатели отмечают, что чрезвычайно высокие температуры мешают им добраться до застрявших жителей.

Возникают вопросы, как такой пожар в городе, наполненном небоскрёбами, с обычно сильной репутацией общественной безопасности и стандартами строительства, мог стать настолько смертоносным, перемещаясь с одного здания на другое.

Многие из более чем 4000 человек, проживавших в общественном жилом комплексе в районе Тай По, были в возрасте 65 лет и старше.

Точная причина пожара пока неизвестна, но уже начато уголовное расследование.

Комплекс находился на ремонте и был оббит бамбуковыми строительными лесами и защитными сетками — строительной техникой, которая повсеместно распространена в Гонконге и некоторых частях материкового Китая. Власти также расследуют, могли ли горючие материалы, включая полистироловые плиты, блокирующие окна нескольких квартир, способствовать пожару.

Спасатели сосредотачивают усилия на трёх из семи пострадавших кварталов, где до сих пор пропало более 200 человек.

Как начался пожар?

Пожарные впервые получили вызов о пожаре около 15:00 по местному времени (2 часа ночи по восточному времени), согласно данным пожарной службы Гонконга.

Пожар начался в Wang Cheong House — 32-этажном жилом здании и одном из восьми многоэтажных домов, составляющих комплекс суда Wang Fuk, который находился на ремонте, сообщил заместитель директора по операциям пожарной службы Дерек Армстронг Чан.

К тому времени, как пожарные прибыли на место в первом здании, строительные леса и сетка уже горели. Пожарные начали тушить пожар, но он быстро распространился от здания к зданию, превратив пожар в одном многоэтажном пожаре в несколько одноэтажных пожаров.

По меньшей мере семь из восьми многоуровней комплекса пострадали от огня, из-за чего тем, кому удалось спастись от пламени, пришлось временно размещаться в жилье.

Однако быстро выяснилось, что многие жители остались заперты в своих квартирах, и пожарные не могли добраться до них из-за палящей жары внутри зданий и падающих обломков.

Ранним утром четверга по местному времени пожары были потушены в трёх зданиях, при этом четыре из них всё ещё сохраняли «разрозненные следы огня», сообщил глава города, генеральный директор Гонконга Джон Ли.

На пресс-конференции в четверг вечером Ли заявил, что пожары во всех зданиях «в основном под контролем».

Пока неизвестно, сколько из численных пропавших без вести оказалось в ловушке, а сколько просто невозможно было связаться в хаосе эвакуации такого огромного комплекса.

Пожарные знали, где оказалось много людей, сказал Чан, но экстремальная жара не позволила спасателям добраться до них.

