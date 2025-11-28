ента новостей

Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
В Петербурге появится площадь Зенита
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов посетил Трамвайный парк 7, который прошел масштабную реконструкцию. В ходе своего визита он провел рабочую встречу, целью которой стало обсуждение внедрения современных разработок петербургской промышленности на примере данного транспортного объекта. Трамвайный парк 7 был открыт еще в 1931 году, и с тех пор он претерпел значительные изменения. Теперь он полностью перевооружен и стал самым современным объектом трамвайной инфраструктуры в городе. Некоторые из внедренных здесь технических решений являются уникальными не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России.

Интересно отметить, что все новые технологии и оборудование, которые были установлены в Трамвайном парке 7, были разработаны именно в Санкт-Петербурге или с участием местных инженеров. Губернатор Беглов подчеркнул, что исторические стены парка сохранились, в то время как все остальное оборудование было заменено на новое. Он отметил, что благодаря усилиям петербургской промышленности в этом проекте была применена масса технологий, которые значительно ускоряют работу и обеспечивают комфорт и безопасность для обслуживающего персонала.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс», Денис Минкин, продемонстрировал губернатору ряд технических решений, которые были внедрены в производственный процесс Трамвайного парка 7. Одним из таких решений стало использование разворотной трамвайной тележки на современных трамвайных путях. Также была показана работа автоматизированных площадок, которые обеспечивают доступ к крышевому оборудованию вагонов. Эти площадки позволяют обслуживающему персоналу безопасно выполнять необходимые работы, исключая возможность проведения работ под напряжением благодаря отводной жесткой контактной сети, которая блокирует доступ к контактной сети в случае, если она находится под напряжением.

Еще одним важным достижением является уникальный в России станок для обточки колёсных пар, который позволяет проводить эту операцию без необходимости выкатки тележек из-под вагона. Этот станок был разработан инженерами «Горэлектротранса» в сотрудничестве с индийскими партнерами. Также стоит отметить, что в парке была внедрена система буксировки вагонов без водителя с использованием роботизированной рельсовой тележки, что значительно упрощает процесс транспортировки и повышает безопасность.

Завершив реконструкцию, Трамвайный парк 7 полностью перешел на работу в формате монопарка, что означает, что весь подвижной состав теперь представлен "умными" трамваями одного производителя — компании «ПК ТC». Это позволяет оптимизировать эксплуатацию и обслуживание трамваев, так как все они унифицированы и имеют схожие технические характеристики.

После завершения реконструкции депо начались работы по модернизации уличной инфраструктуры парка в рамках нового контракта, который направлен на автоматизацию процессов. Все эти изменения и внедрения показывают, как Санкт-Петербург стремится быть на переднем крае инноваций в сфере общественного транспорта, обеспечивая своим жителям более комфортные и безопасные условия передвижения.

