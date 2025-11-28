В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте

В Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве, который в октябре распылил перцовый баллончик в лицо женщине и ее детям. Возбуждено уголовное дело.

27 ноября, после проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан 31-летний житель улицы Героев, подозреваемый в нападении. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Инцидент произошел 18 октября у дома №21 по Коломяжскому проспекту. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный распылил перцовый газ в глаза 45-летней жительнице подмосковного Пушкино и ее дочерям, 13 и 9 лет, в результате внезапно возникшего конфликта. Пострадавшие обратились за медицинской помощью с химическими ожогами глаз.