В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»

26 ноября на станции метро «Площадь Александра Невского» открылась уникальная выставка под названием «Артек: 100 лет счастливого детства». Данная экспозиция приурочена к знаменательному событию – столетнему юбилею Международного детского центра «Артек», который был торжественно отмечен 16 июня. Празднование этого юбилея проходит по всей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, что подчеркивает важность и значимость «Артека» в истории отечественного детского отдыха и воспитания.

На выставке представлены как архивные, так и современные фотографии, которые рассказывают о «Артеке» на протяжении целого века – начиная с 1920-х годов и до наших дней. Эти снимки позволяют посетителям увидеть, как менялся лагерь, какие события происходили в его стенах и как он стал символом детства для многих поколений. В советские времена «Артек» был не просто лагерем, а настоящим культурным феноменом, самым знаменитым пионерским лагерем в стране. Для многих школьников это место было мечтой, и они стремились попасть туда, добиваясь отличных успехов в учебе, чтобы получить заветный билет в «Артек».

Сегодня «Артек» представляет собой современный комплекс, состоящий из девяти детских лагерей, обладающих развитой инфраструктурой, уникальными образовательными технологиями и культурными традициями. Сюда продолжают приезжать лучшие из лучших, и среди них много школьников из Северной столицы. За последние пять лет в «Артеке» побывало почти две тысячи юных петербуржцев, что свидетельствует о высокой популярности этого места среди детей и подростков. В сентябре 2025 года в «Артеке» были проведены Дни Санкт-Петербурга, что еще раз подчеркивает связь между этим знаменитым детским центром и культурной жизнью города.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, отметил, что нынешняя выставка в петербургском метрополитене является знаком благодарности ленинградцев и петербуржцев разных поколений к этому замечательному и гостеприимному детскому центру. Экспозиция расположилась в переходе между третьей и четвертой линиями метрополитена, что делает ее доступной для широкого круга горожан и гостей города. Всего на выставке представлено 42 фотографии, предоставленные такими уважаемыми учреждениями, как Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Российский государственный архив кинофотофонодокументов и сам Международный детский центр «Артек». Эти фотографии не только иллюстрируют историю лагеря, но и создают атмосферу ностальгии и тепла, позволяя каждому, кто их увидит, вспомнить о своем детстве и о том, как важно создавать счастливые моменты для подрастающего поколения.