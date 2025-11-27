В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе

26 ноября, около 11 часов 30 минут, правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области получили информацию о нанесении ножевого ранения на складе, расположенном на Шоссейной улице в Янино-1.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на территории склада 23-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии, работающего грузчиком, с ножевым ранением в живот. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

На месте преступления полицейские задержали 42-летнего жителя Девяткино, которого подозревают в нанесении ножевого ранения грузчику во время ссоры, возникшей в процессе разгрузки товара.

Задержанного доставили в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.