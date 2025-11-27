В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс

В деревне Назия, расположенной в Кировском районе Ленинградской области, состоялось торжественное открытие нового мемориального комплекса, который был создан с целью увековечивания памяти о героях, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Этот мемориал расположен на месте полевого кладбища 128-й стрелковой дивизии, где покоятся останки трех тысяч бойцов, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины.

Основной элемент мемориала — это памятные плиты, на которых выгравированы имена всех погибших воинов, что позволяет каждому посетителю почтить их память и выразить дань уважения. Памятник не только служит местом памяти, но и становится символом благодарности за подвиг тех, кто сражался на фронте.

Для создания достойной обстановки вокруг мемориала была проведена обширная работа по благоустройству территории. Здесь проложили удобные пешеходные дорожки, которые позволяют посетителям комфортно передвигаться по мемориалу, а также высадили сто деревьев, что создает атмосферу уюта и спокойствия. Эти зеленые насаждения не только украшают территорию, но и символизируют жизнь, возрождение и надежду на будущее.

Создание мемориального комплекса стало возможным благодаря реализации патриотического проекта «Строим будущее. Помним прошлое», который осуществляется компанией «Газпром инвест» в тесном сотрудничестве с Администрацией Ленинградской области. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев подчеркнул важность таких инициатив, утверждая, что они являются основой нашего общего долга перед теми, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Он отметил, что работа по перезахоронению бойцов и установке памятных мемориалов в Ленинградской области имеет особое значение, так как каждый шаг в этом направлении способствует восстановлению исторической правды.

Важным аспектом этой работы является не только практический вклад волонтеров, которые принимают активное участие в таких мероприятиях, но и укрепление духовных связей между различными эпохами. Партнерство с коммерческим сектором в этом процессе становится важным показателем, превращая сохранение исторической памяти в общенациональную задачу, объединяющую людей разных возрастов и профессий.