Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
В Петербурге появится площадь Зенита
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс

В деревне Назия Кировского района Ленинградской области открыли мемориал трем тысячам воинов Красной Армии

В деревне Назия, расположенной в Кировском районе Ленинградской области, состоялось торжественное открытие нового мемориального комплекса, который был создан с целью увековечивания памяти о героях, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Этот мемориал расположен на месте полевого кладбища 128-й стрелковой дивизии, где покоятся останки трех тысяч бойцов, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины.

Основной элемент мемориала — это памятные плиты, на которых выгравированы имена всех погибших воинов, что позволяет каждому посетителю почтить их память и выразить дань уважения. Памятник не только служит местом памяти, но и становится символом благодарности за подвиг тех, кто сражался на фронте.

Для создания достойной обстановки вокруг мемориала была проведена обширная работа по благоустройству территории. Здесь проложили удобные пешеходные дорожки, которые позволяют посетителям комфортно передвигаться по мемориалу, а также высадили сто деревьев, что создает атмосферу уюта и спокойствия. Эти зеленые насаждения не только украшают территорию, но и символизируют жизнь, возрождение и надежду на будущее.

Создание мемориального комплекса стало возможным благодаря реализации патриотического проекта «Строим будущее. Помним прошлое», который осуществляется компанией «Газпром инвест» в тесном сотрудничестве с Администрацией Ленинградской области. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев подчеркнул важность таких инициатив, утверждая, что они являются основой нашего общего долга перед теми, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Он отметил, что работа по перезахоронению бойцов и установке памятных мемориалов в Ленинградской области имеет особое значение, так как каждый шаг в этом направлении способствует восстановлению исторической правды.

Важным аспектом этой работы является не только практический вклад волонтеров, которые принимают активное участие в таких мероприятиях, но и укрепление духовных связей между различными эпохами. Партнерство с коммерческим сектором в этом процессе становится важным показателем, превращая сохранение исторической памяти в общенациональную задачу, объединяющую людей разных возрастов и профессий.

