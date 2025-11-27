Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко торжественно открыл выставку под названием «Дорогами войны и мира Евгения Халдея», которая проходит в Доме Правительства Ленинградской области. Эта выставка представляет собой уникальную возможность прикоснуться к истории, поскольку она будет открыта для посетителей до 10 декабря текущего года. После завершения выставки организаторы планируют представить экспозицию в различных образовательных учреждениях и культурных центрах, расположенных на территории Ленинградской области, чтобы как можно больше людей смогли увидеть эти важные исторические моменты.

Евгений Халдей, чье имя стало символом документальной фотографии военного времени, воевал, используя в качестве своего главного инструмента фотоаппарат. Он прошел долгий и сложный путь от Москвы до Берлина, запечатлевая на своих снимках все ужасы войны и одновременно величие духа советского солдата. Его фотографии настолько правдивы и выразительны, что с ними невозможно спорить. Они показывают не только трагедию военных действий, но и силу, мужество и стойкость людей, которые сражались за свою страну.

В рамках выставки представлено 57 оригинальных фронтовых работ, среди которых находится и знаменитый кадр, запечатлевший момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Этот снимок стал символом победы и надежды для целых поколений и, безусловно, является одним из самых значимых в истории. Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея» предоставляет зрителям возможность не только увидеть уникальные фотографии, но и погрузиться в атмосферу тех тяжелых времен, когда каждый день был борьбой за жизнь и свободу.

Губернатор Дрозденко выразил благодарность группе «Еврострой» и галерее Art of Foto за их усилия по организации этой выставки. Он также отметил, что благодаря их помощи удалось передать Правительству области лимитированный отпечаток, созданный с оригинального негатива одной из самых известных исторических фотографий. Это событие не только подчеркивает важность сохранения исторической памяти, но и способствует воспитанию уважения к подвигу ветеранов среди молодежи. Выставка является значимым вкладом в культурное наследие региона и помогает сохранить память о героических событиях прошлого.