Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
В Петербурге появится площадь Зенита
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
В Петербурге появится площадь Зенита

27 ноября

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
27 ноября состоялось очередное заседание Топонимической комиссии. Принят ряд решений о присвоении названий городским объектам.

27 ноября текущего года прошло очередное заседание Топонимической комиссии, на котором были приняты важные решения относительно присвоения названий различным объектам городской инфраструктуры. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский подчеркнул, что сохранение исторической памяти является одним из главных приоритетов государственной политики нашей страны, а также ключевым направлением деятельности правительства города на Неве. Он отметил, что работа по увековечиванию памяти о выдающихся личностях, значимых событиях и возвращению исторических названий улицам, скверам и учреждениям Петербурга ведется систематически. В этом контексте особую роль играет Топонимическая комиссия, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей.

В связи с предстоящим юбилеем любимого петербуржцами футбольного клуба «Зенит», комиссия рекомендовала присвоить название «площадь Зенита» безымянной площади, расположенной перед стадионом на Крестовском острове. Это решение отражает не только почтение к спортивным достижениям клуба, но и стремление сохранить в памяти значимые события и места, которые связаны с историей Петербурга и его жителями.

Кроме того, в ходе заседания комиссия одобрила присвоение названий нескольким мостам, которые имеют важное значение для города. Например, мост через реку Кузьминку на северном въезде в Пушкин, который располагается на исторической трассе Петербургского шоссе, будет носить имя Державинского моста. Это наименование посвящено выдающемуся русскому поэту Гавриилу Романовичу Державину, чья жизнь и творческая деятельность были тесно связаны с Царским Селом. Державин часто посещал императорскую резиденцию не только для поиска поэтического вдохновения, но и по служебным делам, занимая высокую должность министра юстиции.

На юго-западе Санкт-Петербурга, в микрорайоне, расположенном севернее Петергофского шоссе, комиссия приняла решение о присвоении имен сразу трем мостам, которые пересекают Матисов канал. Мост, находящийся на улице Катерников, будет назван мостом Валаамских Юнг. Это название посвящено юным воспитанникам Валаамской школы боцманов и юнг, которые героически сражались во время Ленинградской битвы, проявив мужество и отвагу в сложнейших условиях войны.

Другой мост, расположенный по улице Адмирала Трибуца, станет мостом Капитана Нефёдова. Это имя было выбрано в честь капитана 1 ранга Михаила Александровича Нефёдова, который занимал должность начальника ледовой трассы Дороги жизни (ВАД-101) – важнейшей транспортной артерии, обеспечивавшей связь осажденного Ленинграда с Большой землей. Наконец, мост на улице Лётчика Тихомирова будет назван мостом Ивана Зубкова, в честь Героя Социалистического Труда Ивана Григорьевича Зубкова, который активно участвовал в строительстве дорог и переправ в годы блокады. Под его руководством была построена «Дорога Победы» – железнодорожная линия, которая связала Ленинград с остальной частью страны после прорыва блокады в январе 1943 года.

Кроме того, в Санкт-Петербурге появится новая улица, посвященная герою Великой Отечественной войны. Топонимическая комиссия рекомендовала присвоить название «улица Фёдора Чистякова» проезду, который проходит в одном из районов города. Фёдор Чистяков – это имя, которое стало символом мужества и самоотверженности, и его память будет увековечена в названии улицы, что позволит будущим поколениям помнить о подвиге тех, кто сражался за свободу и независимость нашей страны.

