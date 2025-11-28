В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных

27 ноября сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с обманом пожилой женщины. Молодой человек был задержан возле своего дома на улице Крыленко.

Ранее, 19 ноября, в полицию Невского района обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая на улице Грибакиных. Она сообщила, что на протяжении недели ей звонили неизвестные, которые, играя на ее опасениях за сохранность сбережений, убедили ее купить шесть золотых инвестиционных монет на общую сумму 2 155 800 рублей. Затем мошенники убедили ее передать монеты курьеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. В настоящее время оперативники устанавливают его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Следственные действия продолжаются.