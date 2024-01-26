В 11-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий сыграл вничью с Гири, а единоличным лидером стал победивший Цзюй Вэнцзюнь Абдусатторов.

«Питерец.ру» предполагал, что гроссмейстера Аниша Гири (Нидерланды), который родился в Санкт-Петербурге, подведёт на турнире в Вейк-ан-Зее присущее ему миролюбие. Склонность к надёжности и стремление именно не проиграть любую партию – известные черты отличающегося надёжностью Гири. Вот и в 11-м туре Гири заключил мирное соглашение с российским шахматистом Яном Непомнящим и ... ещё больше отстал от лидера турнира, а ведь недавно именно Гири лидировал на «домашнем» для себя соревновании.

А новым лидером стал Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, который забыл о галантности победил чемпионку мира Цзюй Вэнцзюнь. Теперь у Абдусатторова – 7,5 очков из 11, а преследует его набравший 7 очков Доммараджу Гукеш (Индия). В этом туре Гукеш сыграл вничью с грозным французом Алирезой Фируджей: у последнего – только 6 очков (столько же и у непредсказуемого Непомнящего).

Помимо Абдусатторова выиграли свои партии в 11-м туре ещё два участника – Сантош Видит из Индии и Вэй И из КНР. Видит одолел иранца Пархама Магсудлу, а Вэй И оказался сильнее Макса Вармердама из Нидерландов.

Видит и Вэй И входят в квартет шахматистов, занимающих 3–6 места вместе с Гири и Рамешбабу Прагнанандхой (Индия). А у Дин Лижэня – только 4,5 очка.



