В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки

В Ленинградской области многодетные семьи смогут воспользоваться новой мерой поддержки, которая предоставит им возможность выбора между получением автомобиля и сертификата на улучшение жилищных условий. Этот сертификат будет иметь стоимость не менее трех миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время торжественной церемонии, на которой были вручены ключи от новых микроавтобусов многодетным семьям.

Церемония прошла прямо у здания правительства, где 11 счастливых семей получили свои новые автомобили и отправились в свои родные районы, такие как Кировский, Кингисеппский, Гатчинский, Приозерский, Лодейнопольский, Лужский, Всеволожский, Выборгский и Волховский. Эти микроавтобусы марки «ГАЗ» обеспечены восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом, комплектом зимней резины и полисом обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), что делает их удобными и безопасными для поездок с детьми.

Право на такую поддержку получат семьи, в которых воспитываются шесть и более детей. С 1 января 2026 года многодетные семьи смогут воспользоваться новой возможностью. Вводится двойная форма поддержки, которая позволит семье выбрать между автомобилем повышенной проходимости и денежным эквивалентом его стоимости, который составит не менее трех миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на улучшение жилищных условий, например, на покупку квартиры или дома, или на полное погашение ипотечного кредита.

Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область является лидером по темпам роста числа многодетных семей. За последние десять лет количество таких семей в регионе увеличилось больше всего в Российской Федерации. В этом году на все формы поддержки многодетных семей из бюджета было выделено 18 миллиардов рублей, а на следующий год эта сумма уже превысит 20 миллиардов.

Однако, как отметил Дрозденко, многодетная семья — это не только финансовая поддержка со стороны государства, но и прежде всего любовь и забота о близких. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи, и государство стремится поддерживать такие семьи, предоставляя им необходимые ресурсы для комфортной жизни и развития. Новая мера поддержки — это шаг к улучшению качества жизни многодетных семей, что является важной задачей для властей региона.