Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь, лучший по рейтингу ФИДЕ гроссмейстер России Ян Непомнящий и Аниш Гири из Нидерландов провалились на супертурнире в Сент-Луисе, победителем которого стал француз Алиреза Фируджа

Даже российские спортивные сайты уделяли завершившемуся в американском Сент-Луисе «Кубку Синкфилда» едва ли не больше внимания, чем Суперфиналам шахматного первенства страны в Барнауле. Итог супертурнира красноречив: три очень статусных шахматиста замкнули турнирную таблицу из десяти участников.

Чемпион мира Дин Лижэнь (КНР) повеселил весь шахматный мир, проиграв французскому гроссмейстеру Максиму Вашье-Лаграву. Дело в том, что до партии с Дин Лижэнем в Сент-Луисе Вашье-Лаграв выдал впечатляющую серию ничьих. Дин Лижэнь и россиянин Ян Непомнящий набрали по 3,5 очка из 9 и поделили 8–9 места. Замкнул таблицу родившийся в Санкт-Петербурге, но выступающий ныне за Нидерланды Аниш Гири (3 очка). Теперь все трое рискуют потерять позиции в рейтинге ФИДЕ.

Первое место (и сто тысяч долларов США) – у набравшего 6 очков Алирезы Фируджи (Франция). Места со второго по седьмое заняли Фабиано Каруана (5,5 очков), Нодирбек Абдусатторов и Вашье-Лаграв (по 5), Уэсли Со, Рамешбабу Прагнанандха и Доммараджу Гукеш (все – по 4,5 очка).

«Питерец.ру» планирует освещать и турниры в Челябинской области, на которые отправились Евгений Левин, Кирилл Шубин, Мирослав Власенко, Евгения Овод, Татьяна Гетьман и Алёна Гармаш.







