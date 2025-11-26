ента новостей

11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
19:47
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
19:45
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
19:41
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
19:36
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
11:42
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
11:34
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:32
В Невском районе задержали похитителя велосипедов
11:30
На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе
22:27
СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1
16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петербурге задержан подозреваемый в причастности к дистанционному мошенничеству на 29,5 млн рублей в отношении пожилого жителя Зеленогорска

25 ноября, в результате оперативной работы, сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего петербуржца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание произошло в 15:30 у дома 70, корпус 2, на улице Маршала Жукова. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее, 16 ноября, в правоохранительные органы Кировского района обратился 81-летний житель Зеленогорска, проживающий в доме №1 по Гражданской улице, с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в период с 1 по 17 октября ему звонили злоумышленники, выдававшие себя за представителей различных организаций.

Под предлогом необходимости "декларирования" сбережений, мошенники убедили пожилого человека передать деньги курьерам. В указанный период времени, возле дома №115 по Ленинскому проспекту, потерпевший передал неизвестным лицам в общей сложности 29 580 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
