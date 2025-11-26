В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей

25 ноября, в результате оперативной работы, сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего петербуржца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание произошло в 15:30 у дома 70, корпус 2, на улице Маршала Жукова. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее, 16 ноября, в правоохранительные органы Кировского района обратился 81-летний житель Зеленогорска, проживающий в доме №1 по Гражданской улице, с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в период с 1 по 17 октября ему звонили злоумышленники, выдававшие себя за представителей различных организаций.

Под предлогом необходимости "декларирования" сбережений, мошенники убедили пожилого человека передать деньги курьерам. В указанный период времени, возле дома №115 по Ленинскому проспекту, потерпевший передал неизвестным лицам в общей сложности 29 580 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.