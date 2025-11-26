ента новостей

Концерт Штраус – гала в Эрмитаже

Концерт Штраус – гала в Эрмитаже

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
24 и 28 декабря Большой Итальянский просвет Государственного Эрмитажа (Дворцовая набережная, д. 34) Концерт Штраус – гала

Инструментальный концерт под названием «Штраус-гала» в исполнении талантливого ансамбля солистов Балтийского симфонического оркестра пройдет 24 и 28 декабря в великолепном зале Большого Итальянского просвета, расположенном в Государственном Эрмитаже на Дворцовой набережной, дом 34. Этот концерт обещает стать настоящим музыкальным событием, которое перенесет зрителей в мир головокружительной музыки имперской Вены. Программа вечера будет насыщена великолепными вальсами, зажигательными польками и величественными маршами, которые принесли всемирную известность знаменитой семье композиторов Штраусов.

Вальсы, созданные венским композитором Иоганном Штраусом и его наследниками, по праву считаются эталоном танцевальной музыки. Они исполняются на балах и торжественных мероприятиях по всему миру, создавая атмосферу праздника и радости. Музыкальные произведения, написанные членами семьи Штраусов, наполнены не только красотой, но и оптимизмом, жизнелюбием и энергией, которые способны покорить сердца миллионов слушателей. Каждое исполнение этих шедевров превращает концерт в незабываемое событие, даря зрителям радость и положительные эмоции.

Вечер, наполненный великолепной музыкой, создаст волшебную атмосферу, которая станет идеальным подарком не только для вас, но и для ваших близких. Этот концерт — уникальная возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении профессионалов, которые умеют передать всю красоту и изящество произведений. Начало мероприятия запланировано на 20:00, так что не упустите шанс стать частью этого музыкального торжества и погрузиться в мир искусства, которое способно вдохновлять и радовать.

