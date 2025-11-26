В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников

Внимание: злоумышленники маскируют вредоносные программы под приложения-антирадары, предупреждает МВД РФ. Зафиксированы случаи кражи денежных средств с банковских счетов пользователей, скачавших подобные "бесплатные" сервисы для определения расположения камер на дорогах.

Преступники распространяют вредоносное ПО через анонимные каналы и пиратские сайты, используя APK-файлы. Киберполиция отмечает, что сценарий аферы типичен: реклама "полезного приложения", скачивание APK из ненадежного источника и, как следствие, доступ к банковским приложениям или SMS, что приводит к несанкционированным списаниям.

Злоумышленники играют на желании граждан сэкономить и получить быстрый доступ к необходимым функциям. Антон Немкин, депутат Госдумы, подчеркивает, что под видом безобидных приложений распространяется вредоносное ПО, способное похищать банковские данные и SMS, а также получать контроль над устройством.

Современные трояны, маскирующиеся под антирадары, обладают сложным функционалом: они скрывают свое присутствие, перехватывают SMS для обхода двухфакторной аутентификации и имитируют интерфейсы банковских приложений. В связи с этим, после установки такого файла безопасность устройства ставится под угрозу.

Единственный способ предотвратить подобные атаки — устанавливать приложения только из официальных магазинов, избегать сторонних APK и не переходить по подозрительным рекламным ссылкам, заключает парламентарий. В сложившейся ситуации цифровая бдительность становится ключевым элементом личной безопасности.