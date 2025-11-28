В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника

Молодежный центр «Тепло» (Заневский пр., 12) 1 декабря в 17:00 приглашает на вернисаж выставки «Непобежденная палитра», представляющей работы молодого живописца Данилы Багринцева.

Экспозиция включает 36 полотен, среди которых портреты и сцены из обыденной жизни периода военных действий, увиденные глазами художника, чье становление происходило в эпоху перемен. Уникальность проекта заключается в его мультимедийном формате: каждое произведение дополнено видеороликом, в котором Багринцев раскрывает авторский замысел и ключевые идеи, помогая зрителям полнее прочувствовать атмосферу выставки.

Даниле Багринцеву, 25-летнему уроженцу Алчевска (ЛНР), в своем творчестве опирается на личные переживания и семейные воспоминания. Сочетая классические и цифровые методы, художник создает запоминающиеся работы. Первым его произведением на военную тему стала картина «Резервист», написанная по просьбе отца, который с апреля 2014 года является участником боевых действий.

«Многие затрудняются определить технику исполнения моих работ, путая цифровую живопись с масляной. Я часто использую графический планшет из-за его возможностей для экспериментов и поиска новых форм. Отец всегда учил меня: чтобы защищать Родину, нужно уметь её любить, видеть и создавать прекрасное – то, что мы призваны оберегать», – делится Данил Багринцев. Выставка в молодежном центре «Тепло» продлится до 11 декабря, после чего её перенесут в зал «Октябрьский».