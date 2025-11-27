В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов

На площадке Центра культурно-спортивной реабилитации для людей с нарушениями зрения прошло важное заседание Координационного совета по делам инвалидов, который действует при Губернаторе Санкт-Петербурга. Это мероприятие было организовано по поручению главы города и возглавила его вице-губернатор Наталья Чечина. В рамках заседания Наталья Чечина не только принимала участие в обсуждении актуальных вопросов, но и посетила выставку, где были представлены музейные экспонаты и изделия, изготовленные различными предприятиями и творческими коллективами Всероссийского общества слепых. Это событие приурочено к значимой дате — 100-летию данного общества, которое на протяжении десятилетий поддерживает людей с нарушениями зрения.

Правительство Санкт-Петербурга активно оказывает помощь различным организациям, которые занимаются защитой прав и интересов инвалидов. Эта поддержка включает в себя не только финансовые вливания, но также информационную, имущественную, организационную, консультационную и методическую помощь. Участники заседания отметили положительные результаты взаимодействия между исполнительной властью и общественными объединениями инвалидов. В ходе обсуждения были высказаны предложения по дальнейшему улучшению поддержки таких организаций.

«Мы регулярно проводим обсуждения, посвященные вопросам государственной поддержки общественных объединений инвалидов. На сегодняшний день финансовая помощь, оказываемая социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляется 12 различными отраслевыми комитетами. В этом году объем средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга для этой цели, составит более 4 миллиардов рублей», — отметила Наталья Чечина, подчеркивая важность этой работы.

На заседании также обсуждался План мероприятий переходного периода, который направлен на осуществление комплексной реабилитации и абилитации инвалидов на период с 2025 по 2029 годы. Кроме того, участники рассмотрели «дорожную карту», которая будет действовать с 2026 по 2030 годы и направлена на повышение доступности объектов и услуг для инвалидов в Санкт-Петербурге. В реализации этой «дорожной карты» примут участие 21 отраслевой комитет и 18 администраций районов города. Это свидетельствует о комплексном подходе к решению проблем доступности для людей с ограниченными возможностями.

Новые объекты, которые проектируются и строятся, учитывают условия доступности для граждан с дополнительными потребностями. Это значит, что архитекторы и строители должны следовать современным стандартам, чтобы создать комфортную среду для всех. Кроме того, проводимые ремонтные работы на существующих объектах государственных учреждений также включают в себя адаптацию среды, что позволяет людям с ограниченными возможностями легче передвигаться и получать необходимые услуги.

Важным аспектом является формирование индивидуальных маршрутов для инвалидов, которые посещают социально значимые объекты. Это позволяет повысить доступность услуг с учетом специфических потребностей каждого человека. Работа в этом направлении будет продолжена, и в ней активно будут участвовать представители общественных организаций, что позволит улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает около 474 тысяч инвалидов, и реабилитационная инфраструктура города включает в себя 1303 различных учреждения. Это говорит о том, что город стремится создать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью, обеспечивая им доступ к различным услугам и ресурсам. Важно, чтобы каждый человек, независимо от своих физических возможностей, мог реализовать свой потенциал и чувствовать себя полноценным членом общества.