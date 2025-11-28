В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова

Вечером 22 ноября в полицию Приморского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 76 лет, проживающая на Аллее Поликарпова, заявив о мошенничестве. По её словам, злоумышленник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, убедил её передать 127 000 рублей неизвестной девушке якобы для сохранности её средств.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159, части 2 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники уголовного розыска 26 ноября задержали 19-летнюю безработную местную жительницу, подозреваемую в совершении этого преступления.

В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время полиция проверяет причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.