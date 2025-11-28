ента новостей

15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
19:09
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
11:58
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
11:50
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
19:53
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова

В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Приморском районе задержали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пожилую петербурженку с Аллеи Поликарпова

Вечером 22 ноября в полицию Приморского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 76 лет, проживающая на Аллее Поликарпова, заявив о мошенничестве. По её словам, злоумышленник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, убедил её передать 127 000 рублей неизвестной девушке якобы для сохранности её средств.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159, части 2 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники уголовного розыска 26 ноября задержали 19-летнюю безработную местную жительницу, подозреваемую в совершении этого преступления.

В отношении задержанной применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время полиция проверяет причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.

Все по теме: Приморский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-09-2025, 11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
14-05-2025, 12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег 86-летнюю женщину
4-04-2025, 11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Приморского района
5-12-2024, 12:11
В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского
20-12-2023, 10:40
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки в Приморском районе
13-08-2025, 13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
23-11-2025, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
Наверх